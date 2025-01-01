Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Ohren auf im Straßenverkehr
44 Min.Ab 12
Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und seinem Haus eingeklemmt. Wieso der Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist, stellt die Spezis vor ein Rätsel. - Der Angestellte einer Wurstfabrik wird mit starken Schmerzen in die Notaufnahme gebracht. Bei der Untersuchung macht der Arzt eine Entdeckung ... - Von einem Waldspaziergang kehrt nur der Familienhund, nicht aber dessen 16-jähriges Frauchen zurück. Die Mutter des Mädchens ruft die Spezis.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1