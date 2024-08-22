Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Düstere Bande
44 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Die Spezis finden auf einem verlassenen Fabrikgelände einen gepfählten Jugendlichen. Vom Kumpel, mit dem der Patient zum Sprayen unterwegs war, fehlt jede Spur. - Ein junger Mann wird mit Platz- und Schürfwunden in die Notaufnahme gebracht. Ein harmloser Fall? Im Gegenteil! - Bei einer Stichprobensuche nach gefälschten Markenwaren stößt der Zoll nicht nur auf dubiose Produkte, sondern auch auf eine ohnmächtige Frau ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
