Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Nachbarn mögens heiß
44 Min.Ab 12
Ein heißer Stein fliegt durch eine Autoscheibe - der Startschuss für einen Wettlauf gegen die Zeit für die Spezis! - Eine 17-jährige Schülerin mit Augenproblemen wird von ihrem Nachhilfelehrer in die Klinik gebracht. Bei der Untersuchung kommen die Spezis nicht nur einer gefährlichen Erkrankung, sondern auch einem pikanten Geheimnis auf die Spur. - Im Geräteschuppen ihres Schrebergartens findet die Besitzerin eine Fremde eingesperrt.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1