Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Nachbarn mögens heiß

SAT.1Staffel 8Folge 12
Nachbarn mögens heiß

Nachbarn mögens heißJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 12: Nachbarn mögens heiß

44 Min.Ab 12

Ein heißer Stein fliegt durch eine Autoscheibe - der Startschuss für einen Wettlauf gegen die Zeit für die Spezis! - Eine 17-jährige Schülerin mit Augenproblemen wird von ihrem Nachhilfelehrer in die Klinik gebracht. Bei der Untersuchung kommen die Spezis nicht nur einer gefährlichen Erkrankung, sondern auch einem pikanten Geheimnis auf die Spur. - Im Geräteschuppen ihres Schrebergartens findet die Besitzerin eine Fremde eingesperrt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen