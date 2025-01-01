Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 15: Zander zeigt Zähne
44 Min.Ab 12
Der Patient einer Zahnarztpraxis rastet bei seiner Behandlung aus und nimmt sogar eine Angestellte als Geisel. Was stimmt mit dem Mann nicht? - Ein verletzter Patient gibt Rätsel auf. Wurde der Riss in seinem Zwerchfell durch einen Sturz verursacht oder ist er Opfer eines tätlichen Angriffs gworden? - Ein mit Möbeln vollgestopftes Auto sorgt bei der Autobahnpolizei für Fragen: Wo ist die Fahrerin? Eine aufgetauchte Handtasche und ein Sparbuch geben weitere Rätsel auf.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1