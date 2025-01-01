Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Zander zeigt Zähne

SAT.1Staffel 8Folge 15
Zander zeigt Zähne

Zander zeigt ZähneJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 15: Zander zeigt Zähne

44 Min.Ab 12

Der Patient einer Zahnarztpraxis rastet bei seiner Behandlung aus und nimmt sogar eine Angestellte als Geisel. Was stimmt mit dem Mann nicht? - Ein verletzter Patient gibt Rätsel auf. Wurde der Riss in seinem Zwerchfell durch einen Sturz verursacht oder ist er Opfer eines tätlichen Angriffs gworden? - Ein mit Möbeln vollgestopftes Auto sorgt bei der Autobahnpolizei für Fragen: Wo ist die Fahrerin? Eine aufgetauchte Handtasche und ein Sparbuch geben weitere Rätsel auf.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen