Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Funkenmariechen
44 Min.Ab 12
Auf einer Straße kommt es zu einem Frontalzusammenstoß. Wenig später wird in der Nähe eine eingetrübte junge Frau gefunden. Die Spezialisten rätseln: Haben beide Vorfälle etwas miteinander zu tun? - Ein 17-jähriger Patient ist gestürzt und hat sich die Hand gebrochen. Wenig später machen die Helfer eine erschreckende Entdeckung. - Ein Liebeslied in Dauerschleife ruft die Spezis auf den Plan. Eine Frau mit Liebeskummer benötigt dringend Hilfe!
