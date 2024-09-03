Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Bedauernswerte Bauarbeiter

SAT.1Staffel 8Folge 9vom 03.09.2024
Bedauernswerte Bauarbeiter

Bedauernswerte BauarbeiterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 9: Bedauernswerte Bauarbeiter

44 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12

Zweifacher Einsatz auf einer Baustelle: Dort liegt ein Handwerker, der von einem Bagger eingeklemmt und aufgespießt ist. Sein Kumpel ist taumelnd vor ein Auto gelaufen. Was hat sich zwischen den Männern abgespielt? - Ein Mann steckt mit der Hand in einem Briefkasten fest. Was ist ihm so wichtig, dass er panisch versucht hat, dort etwas wieder herauszuholen?

