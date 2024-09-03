Bedauernswerte BauarbeiterJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Bedauernswerte Bauarbeiter
44 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12
Zweifacher Einsatz auf einer Baustelle: Dort liegt ein Handwerker, der von einem Bagger eingeklemmt und aufgespießt ist. Sein Kumpel ist taumelnd vor ein Auto gelaufen. Was hat sich zwischen den Männern abgespielt? - Ein Mann steckt mit der Hand in einem Briefkasten fest. Was ist ihm so wichtig, dass er panisch versucht hat, dort etwas wieder herauszuholen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
