Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Rheingold
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem brennenden Pkw gerufen. Dramatisch: Vor dem Wagen liegt ein bewusstloser Mann. Als erste Löschversuche das Feuer nur weiter anfachen, stehen sie vor einem weiteren Rätsel. - Eine Frau wird mit Erkältungssymptomen in die Notaufnahme gebracht. Eine Gelenkentzündung führt die Spezialisten schließlich auf die Spur einer lebensbedrohlichen Erkrankung. - Ein junger Mann will ein Grusel-Video drehen und taucht tagelang nicht wieder auf ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1