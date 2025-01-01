Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Rheingold

SAT.1Staffel 8Folge 8
Rheingold

RheingoldJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 8: Rheingold

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem brennenden Pkw gerufen. Dramatisch: Vor dem Wagen liegt ein bewusstloser Mann. Als erste Löschversuche das Feuer nur weiter anfachen, stehen sie vor einem weiteren Rätsel. - Eine Frau wird mit Erkältungssymptomen in die Notaufnahme gebracht. Eine Gelenkentzündung führt die Spezialisten schließlich auf die Spur einer lebensbedrohlichen Erkrankung. - Ein junger Mann will ein Grusel-Video drehen und taucht tagelang nicht wieder auf ...

