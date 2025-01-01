Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Tomaten aus Kiew

SAT.1Staffel 8Folge 3
Tomaten aus Kiew

Tomaten aus KiewJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 3: Tomaten aus Kiew

44 Min.Ab 12

Die Autobahnpolizei findet auf der Ladefläche eines Gemüsetransporters einen verletzten Mann und muss klären, ob hier ein abscheuliches Verbrechen vorliegt. Die Spezialisten suchen einen Vater und seine 13-jährige Tochter, die in der Wildnis verschwunden sind. Ein Wettlauf gegen die Zeit! Ein Sturz beim Joggen führt bei einem Mittvierziger zu ernsten gesundheitlichen Problemen. Verschweigt er seiner Frau und den Spezialisten etwas?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen