Der nicht mehr ganz so kleine VampirJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 107: Der nicht mehr ganz so kleine Vampir
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Eine junge Schülerin liegt verletzt im Haus ihrer Eltern. Alles deutet auf eine Flucht hin - aber wovor? Da machen die Spezis eine schaurige Entdeckung. - Eine junge Mutter bringt ihren Mann in die Notaufnahme. Sein Zustand wird immer ernster und plötzlich wirft er seine besorgte Familie aus dem Zimmer. - Ein blutverschmiertes Auto lässt eine Ehefrau Schlimmes befürchten: Wurde ihr Mann Opfer eines schrecklichen Verbrechens?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1