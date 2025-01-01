Zum Inhalt springenBarrierefrei
Objekt der Begierde

SAT.1Staffel 8Folge 109
Folge 109: Objekt der Begierde

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden mit dem Missbrauchsvorwurf einer 17-Jährigen konfrontiert. Ist deren Nachbar zudringlich geworden? - Eine Tierpflegerin wird nach einem schweren Hundebiss mit gefühllosem Arm in die Klinik eingeliefert. Ist der Arm der Patientin zu retten und was steckt hinter den Krämpfen? - Die Mitarbeiterin einer Restaurantküche hängt mit der Hand in einer Rührmaschine fest. Ihr Chef unterstellt ihr eine Alkoholabhängigkeit, die zu dem Unfall geführt haben soll.

