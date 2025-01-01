Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Tolle Fahrt voraus

SAT.1Staffel 8Folge 112
44 Min.Ab 12

Ein Mann erleidet auf einer Landstraße einen Motorradunfall mit ungeklärter Ursache. Dann wird ein zweiter Helm an der Unfallstelle gefunden. Gab es noch einen zweiten Unfallbeteiligten? - Die Feuerwehr wird zu einem Haus gerufen. Dort hat sich ein Mann auf dem Dach versteckt, der wenig später ins Haus flüchtet. Handelt es sich um einen skrupellosen Einbrecher?

