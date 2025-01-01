Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hoch geklettert, tief gefallen

SAT.1Staffel 8Folge 114
44 Min.Ab 12

Eine 18-jährige geübte Kletterin fällt von der Kletterwand. Der Notarzt entdeckt, dass sich das Mädchen nicht durchs Klettern in Lebensgefahr gebracht hat. - Ein sportlicher Mann bricht ohne ersichtlichen Grund im Boxring zusammen. Das Team der Klinik am Südring muss den Patienten dazu bringen, eine wichtige Entscheidung zu treffen. - Eine Braut hat am Morgen ihrer Hochzeit einen Unfall auf einem fremden Motorrad. Wo kam sie her? Wurde sie verfolgt?

SAT.1
