Auf Streife - Die Spezialisten

Big Bademeister Is Watching You

SAT.1 Staffel 8 Folge 117
44 Min. Ab 12

In einer Schwimmbadumkleide wurde eine Frau schwer verletzt, und das nach einem Streit mit der eifersüchtigen Ex ihres neuen Freundes. Ist der Streit eskaliert oder steckt etwas anderes dahinter? - Ein Mann läuft vor ein Auto und landet im Krankenhaus. Schnell zeigt sich: Er hatte schon zuvor starke Schmerzen. - Ein Elektriker wird während seiner Arbeit in einer Villa durch einen Stromschlag verletzt. Doch warum weiß sein Chef nichts davon, dass heute dort gearbeitet wird?

