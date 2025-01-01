Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 120: Unversöhnlich
44 Min.Ab 12
Was wie das Fremdgehen einer Frau aussieht, entpuppt sich als Missverständnis. Doch als die Frau später von der Arbeit kommt, hat der Mann die Versöhnung einfach vergessen und schmeißt ihr Hab und Gut aus dem Fenster. - Eine Mutter erfährt, dass ihre Tochter im Krankenhaus ist - dabei sollte sie eigentlich auf Klassenfahrt im Ausland sein. - Eine Frau könnte wegen eines Arbeitsunfalls ihren Job verlieren und zweifelt an sich selbst ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1