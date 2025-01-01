Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 129: Tödlich blond
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden in einen Haarschneidesalon gerufen, in dem eine Kundin zusammengebrochen ist. Handelt es sich um einen gezielten Anschlag der Friseurin? Doch schon bald verfolgen die Spezialisten eine ganz andere heiße Spur. - Die Rettungskräfte müssen einen Mann mit einem epileptischen Anfall versorgen. Ist der Verletzte etwa ein Spanner, der in den Baum der Nachbarin geklettert ist, um diese nackt unter der Dusche zu fotografieren?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1