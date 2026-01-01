Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 134
44 Min.Ab 12

Eine Pflegekraft wird beschuldigt, ihre Patientin vernachlässigt zu haben. Als diese mit Vergiftungssymptomen kollabiert, zieht sich die Schlinge immer weiter zu. - Eine Frau bricht auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch zusammen. Es scheint, dass ihr der Druck über den Kopf wächst. Aber niemand ahnt, wie ernst die Lage wirklich ist. - Eine Sechsjährige haut mitten in der Nacht aus dem Wohnmobil der Familie ab. Ist der Grund dafür der Streit mit der neuen Stiefmutter?

