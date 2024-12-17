Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 138: Der Blindgänger
44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Ein Vater zieht sich seit Monaten vor seiner Tochter zurück. Diese will endlich wissen, was los ist - und traut ihren Augen nicht, als sie ihm leibhaftig wieder begegnet. - Eine Frau besucht ihren mit schweren Brandverletzungen eingelieferten Freund, der unter rätselhaften Umständen in einen Grill gestürzt war. - Eine Frau stellt ihren Bruder in ihrem Cateringbetrieb ein. Dieser baut bei einem wichtigen Auftrag prompt einen Unfall und verschwindet ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1