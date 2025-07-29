Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 139: Kidnapping
44 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Die Autobahnpolizei erreicht der Notruf einer Frau, die sich blutend auf der Ladefläche eines fahrenden Autos befindet. Mit gefährlichen Manövern kommen sie einem perfiden Komplott auf die Spur. - Eine Frau erwischt ihren Freund, wie dieser im Krankenhaus die Füße ihrer Schwester massiert und plötzlich ohnmächtig wird. Was läuft da? - Ein verletzter Radfahrer gibt Rätsel auf. Der Notruf wurde mit dem Handy einer Frau abgesetzt, die gar nicht da sein kann ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1