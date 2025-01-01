Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 145: Hahnenkampf
44 Min.Ab 12
Ein Transporter verunfallt auf der Autobahn, da der Fahrer das Bewusstsein während der Fahrt verloren hat. Doch warum war der Mann überhaupt unterwegs? Und was hat seine Begleiterin zu verbergen? - Eine Patientin kommt ängstlich und verletzt in die Klinik. Bei der Untersuchung verdichtet sich der schreckliche Verdacht des Arztes: Hat ihre eigene Tochter sie misshandelt? - Der Nahhilfelehrer eines Mädchens wird bewusstlos in der Wohnung gefunden. Was ist passiert?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1