Auf Streife - Die Spezialisten

Hahnenkampf

SAT.1Staffel 8Folge 145
Folge 145: Hahnenkampf

44 Min.Ab 12

Ein Transporter verunfallt auf der Autobahn, da der Fahrer das Bewusstsein während der Fahrt verloren hat. Doch warum war der Mann überhaupt unterwegs? Und was hat seine Begleiterin zu verbergen? - Eine Patientin kommt ängstlich und verletzt in die Klinik. Bei der Untersuchung verdichtet sich der schreckliche Verdacht des Arztes: Hat ihre eigene Tochter sie misshandelt? - Der Nahhilfelehrer eines Mädchens wird bewusstlos in der Wohnung gefunden. Was ist passiert?

