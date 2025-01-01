Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 148: Angebrannt und durchgeknallt
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren Mann vom Zelten abholen und findet seinen Bruder schwerverletzt mit rätselhaften Verbrennungen - von ihrem Mann fehlt jede Spur. Immer mehr Anzeichen sprechen für eine Gewalttat. Für die Spezis startet ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit, in dem sie selbst in Gefahr geraten. - Nach einem Auffahrunfall weigert sich ein Mann, aus dem Auto zu steigen. Er will zu einem Termin, verschweigt aber, wen er so dringend treffen will. Was verbirgt er?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1