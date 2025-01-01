Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 156: Bluteralarm
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten suchen einen Autisten, der seit Stunden von seiner Mutter vermisst wird. Doch statt ihn, finden sie den Lebensgefährten seiner Mutter - mit blutigen Händen. - Eine Frau bringt ihre Oma nach einem Haushaltsunfall in die Notaufnahme. Die Zeichen verdichten sich, dass die eigentlich rüstige Dame eine schwere Erkrankung hat. - Ein Unbekannter nimmt auf einem Rastplatz eine junge Frau als Geisel und versucht, mit ihrer Hilfe der Polizei zu entkommen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1