Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 157: Kellerkinder
44 Min.Ab 12
Albtraum für eine Mutter: Ihre Tochter schwebt in großer Gefahr, allerdings ist sie spurlos verschwunden. Eine echte Herausforderung für die Spezialisten, denn das Gelände ist heimtückisch. Während sie sich durch die dunklen und verwinkelten Gänge schlagen und ihnen die Zeit davonrennt, erkennen sie nach und nach, dass sie nicht die einzigen auf dem Gelände sind. - Ein Mann wird nach einem unerklärlichen Sturz in einen Kaktus in die Klinik eingeliefert.
