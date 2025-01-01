Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 160: Und ich krieg dich doch!
44 Min.Ab 12
Eine 20-jährige Frau bremst auf der Autobahn einen anderen Pkw aus und provoziert einen schweren Unfall. Handelte es sich um ein illegales Rennen oder einen verhängnisvollen Unfall? - Kurz vor dem ersten Liebesurlaub mit seiner neuen Freundin wird ein Azubi plötzlich krank. Aber was hat seine Exfreundin mit seinem schlechten Zustand zu tun? - Im Drehkreuz eines Freibades wird der Hausmeister angekettet und nahezu bewusstlos aufgefunden.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
