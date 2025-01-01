Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Und ich krieg dich doch!

SAT.1Staffel 8Folge 160
Und ich krieg dich doch!

Und ich krieg dich doch!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 160: Und ich krieg dich doch!

44 Min.Ab 12

Eine 20-jährige Frau bremst auf der Autobahn einen anderen Pkw aus und provoziert einen schweren Unfall. Handelte es sich um ein illegales Rennen oder einen verhängnisvollen Unfall? - Kurz vor dem ersten Liebesurlaub mit seiner neuen Freundin wird ein Azubi plötzlich krank. Aber was hat seine Exfreundin mit seinem schlechten Zustand zu tun? - Im Drehkreuz eines Freibades wird der Hausmeister angekettet und nahezu bewusstlos aufgefunden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen