Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Alles in Butter
44 Min.Ab 12
Ein fürchterlicher Gestank treibt Lehrer und Schüler aus der Schule. Die Spezialisten stehen vor dem Rätsel, ob es einen Chemieunfall gab oder ob es sich um eine bewusste Tat handelt. Als dann auch noch ein Schüler vermisst wird, spitzt sich die Lage zu. - Katastrophe auf der eigenen Hochzeit: Die Braut bricht zusammen und fällt in ein spitzes Messer. - Bei einem Zusammenstoß von Auto und Motorroller verschwindet der Beifahrer des Rollerfahrers.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1