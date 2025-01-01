Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Die Frau in rot
Ein Mann sucht seine Ehefrau, die heimlich in der Autowerkstatt ihres Ex-Freundes war. Jetzt wird sie dort schwerverletzt aufgefunden. Die Spezis ermitteln: Hat ihr Ex ihr das angetan? - Ein Zimmermädchen findet einen Hotelgast in Unterwäsche an ein Heizungsrohr gekettet. Für die Spezis stellt sich die Frage, ob die junge Frau das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Oder ist das Szenario Teil eines ausgeklügelten Sexrollenspiels?
