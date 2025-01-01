Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Die Magenspülung (um 1)
43 Min.Ab 12
Auf der Autobahn verunglückt ein Transporter aus ungeklärten Gründen, der Fahrer wird schwer verletzt. In der Firma des Fahrers kommt es ebenfalls zu einem folgenschweren Unfall, infolgedessen ein weiterer Angestellter verletzt wird. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen? - Nach einem Sturz kommt ein junger Mann in die Notaufnahme, doch ganz plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rapide. Ist der Hund seiner Freundin der Auslöser?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1