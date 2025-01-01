Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 42: Auf der Verliererstraße
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizisten treffen auf einen Mann, der nur mit einer Unterhose bekleidet und ohne Orientierung am Seitenstreifen steht. Handelt es sich hier um einen Verwirrten? - Ein Familienvater klagt über einen unerträglichen Juckreiz am ganzen Körper. Haben die Tattoos aus seiner wilden Jugend etwas mit den Beschwerden zu tun? - Der Chef einer Autowerkstatt liegt verletzt in einer Arbeitsgrube. Zunächst sieht alles nach einem Unfall aus, doch dann kommt ein schlimmer Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1