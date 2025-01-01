Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Matsch Love
44 Min.Ab 12
Eine Frau kommt nach Hause und findet ihren Nachbarn halbnackt, in braunem Matsch liegend, auf dem Teppichboden vor. Eine Racheaktion, weil sie ihn abblitzen ließ? - Eine Mutter kommt einige Wochen nach der Entbindung ihres Sohnes mit einer Verbrennung in die Klinik. Irgendetwas belastet die Frau. Kann der Arzt zu ihr durchdringen? - Anwohner demonstrieren gegen eine Autobahnumleitung. Einer von ihnen liegt schwer verletzt unter einem Baugerüst. Ist die Situation eskaliert?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1