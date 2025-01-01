Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 43
Folge 43: Matsch Love

44 Min.Ab 12

Eine Frau kommt nach Hause und findet ihren Nachbarn halbnackt, in braunem Matsch liegend, auf dem Teppichboden vor. Eine Racheaktion, weil sie ihn abblitzen ließ? - Eine Mutter kommt einige Wochen nach der Entbindung ihres Sohnes mit einer Verbrennung in die Klinik. Irgendetwas belastet die Frau. Kann der Arzt zu ihr durchdringen? - Anwohner demonstrieren gegen eine Autobahnumleitung. Einer von ihnen liegt schwer verletzt unter einem Baugerüst. Ist die Situation eskaliert?

SAT.1
