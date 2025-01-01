Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eine delikaty Party

SAT.1Staffel 8Folge 54
Folge 54: Eine delikaty Party

44 Min.Ab 12

Eine halbnackte Frau ist auf offener Straße zusammengebrochen. Woher kommen die Vergiftungserscheinungen? - Eine Frau landet mit einer blutigen Wunde in der Notaufnahme. Noch mehr bereiten allerdings das seltsame Verhalten und der schlechte Allgemeinzustand der Patientin den Spezis Sorgen. - Eine Frau läuft panisch in einen Wald, in dem Lebensgefahr durch herabfallende Äste besteht. Trotz der Gefahr begeben sich die Spezis auf die Suche ...

SAT.1
