Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 56: Passt schon
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird beim Tauchen leblos aus dem Wasser gezogen. Warum hatte die gesunde Sportlerin einen Herzstillstand? Ein 20-Jähriger hat sich vor einer Woche an einer Heugabel geschnitten. Trotz Antibiotikum heilt die Wunde nicht - es geht ihm rasant schlechter. Der Arzt hat einen unheilvollen Verdacht ... Eine Frau findet ihren Partner zuhause völlig weggetreten und verletzt vor - mit einem Nagel in der Hand. Doch der Patient will niemandem verraten, was er angestellt hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1