Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Wahnsinnig verliebt
44 Min.Ab 12
Die Retter suchen nach einer jungen Frau, von deren Handy ein Notruf abgesetzt wurde - von einem fremden Mann. Wer ist er? Und was hat er der Frau angetan? - Ein Patient hält mit seiner schamlosen Art die Klinik auf Trab, plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rapide. - Die Spezis werden zu einer Frau gerufen, die nur mit Unterwäsche und einer Pelzjacke bekleidet mit hohem Fieber zusammengebrochen ist. Ihr Freund spielt ihren Zustand herunter.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
