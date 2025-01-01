Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verhängnisvoller Rausch

SAT.1Staffel 8Folge 97
44 Min.Ab 12

Eine Frau traut sich nach dem Hilferuf ihres Bruders, der vorübergehend bei ihr wohnt, nicht mehr in ihr Haus. Wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens? - Nach einem bereits von Kopfschmerzen geplagten Karibik-Urlaub stürzt eine Frau am Flughafen eine Treppe hinunter und muss in die Notaufnahme. Woran leidet die Patientin? - Ein zehnjähriger Junge alarmiert die Spezialisten, nachdem sein Vater schwer gestürzt ist. Stehen dessen Symptome mit dem Haustier des Kindes in Verbindung?

