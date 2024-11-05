Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: Rolltreppe abwärts
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Der unbeschwerte Ausflug in ein Einkaufszentrum endet in einer Katastrophe, denn ein Familienvater stürzt und wird in der Rolltreppe eingeklemmt. Den Spezialisten stellt sich die Frage, ob es sich um einen Unfall handelt, oder ob der Mann ganz bewusst hinuntergestoßen wurde ? Wegen eines Unfalls mit dem Hochdruckreiniger wird ein Patient mit aufgerissenem Brustkorb in die Klinik gebracht. Wenig später gerät seine Schwägerin in Verdacht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1