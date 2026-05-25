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Aus dem Rahmen

Aus dem Rahmen: Das Gartenpalais Liechtenstein

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 25.05.2026
Aus dem Rahmen: Das Gartenpalais Liechtenstein

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Folge 19: Aus dem Rahmen: Das Gartenpalais Liechtenstein

46 Min.Folge vom 25.05.2026

Mitten in Wien steht ein barockes Gartenpalais mit großer Parkanlage und einer der bedeutendsten Privatsammlungen der Welt. Doch trotz seiner Geschichte blieb der große Besucheransturm aus, weshalb die Familie Liechtenstein den Museumsbetrieb einstellte. Karl Hohenlohe besuchte das Gartenpalais im 9. Bezirk, das seinen Platz als Top-Sehenswürdigkeit Wiens nie ganz einnehmen konnte. Bildquelle: ORF/Clever Contents

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