Aus dem Rahmen: König FußballJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 20: Aus dem Rahmen: König Fußball
45 Min.Folge vom 01.06.2026
Anlässlich der Fußball-WM 2026 begibt sich Kari Hohenlohe in „Aus dem Rahmen“ auf eine besondere Reise durch Österreichs Fußballgeschichte: Er besucht die Vereinsmuseen bekannter österreichischer Traditionsklubs und entdeckt dort legendäre Momente, große Triumphe und bewegende Geschichten. Zwischen Trophäen, Kultobjekten und Erinnerungsstücken wird sichtbar, wie eng Erfolg, Identität und Leidenschaft im Fußball miteinander verbunden sind. Eine nostalgische und spannende Tour zu den Wurzeln des österreichischen Vereinsfußballs. Bildquelle: ORF/Clever Contents
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