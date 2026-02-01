Shane und der GoldjungeJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 10: Shane und der Goldjunge
45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Shane erhält in Messenger's Patch Unterstützung von Neil, Kristine und deren Sohn Ryan. Sie haben die nötige Ausrüstung, um feststellen zu können, ob sich die Suche für Shane lohnt. Paul erhält zusätzliche Hilfe von seiner Tochter Teke, die zu Besuch ist. Da nun die ganze Familie vereint ist, sind alle hochmotiviert. Und das zahlt sich aus - nicht zuletzt, weil sich Teke als wahre Glücksbringerin entpuppt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.