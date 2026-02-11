Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 9: Zeit zu fliegen
45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Jacqui und Andy stoßen auf ein altes Camp früherer Goldsucher, doch offenbar kam ihnen schon jemand zuvor. Die "Wanderers" haben mit hartem Boden zu kämpfen, aber Kyle findet eine durchschlagende Lösung. Ethan bekommt ein verlockendes Job-Angebot und muss entscheiden, ob er die Partnerschaft mit Brent beendet.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.