Amortisierung leicht gemachtJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 16: Amortisierung leicht gemacht
45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Brent und Cayden haben diesmal die besondere Aufgabe, Nevilles Söhne Nick und Jayden an schwerem Gerät einzuweisen. Die beiden hoffen auf die Genehmigung für German Gully, um dort die Arbeit ihres verstorbenen Vaters fortsetzen und seinen Traum am Leben erhalten zu können. Levi, Kyle und Bridget nähern sich nur schleppend ihrem Saisonziel und nun fällt auch noch der Bagger aus - ist ihre Saison damit beendet?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.