Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Segensreiche Goldsuche

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 4vom 04.02.2026
Segensreiche Goldsuche

Segensreiche GoldsucheJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 4: Segensreiche Goldsuche

45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Wanderers beginnen mit der Suche auf ihrem eigenen Pachtgrund, nachdem ihnen ein Ältester der dort beheimateten Aborigines in einer Zeremonie den Segen erteilt hat. Doch Probleme mit ihrem Bagger werfen das Team einmal mehr zurück. Jacqui und Andrew haben sich entschlossen, mit speziellen Detektoren unter Wasser nach Nuggets zu suchen. Schnell wird klar, dass sich die Investition für sie auszahlt.

