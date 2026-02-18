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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Geheimnisvolle Goldkristalle

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 12vom 18.02.2026
Geheimnisvolle Goldkristalle

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 12: Geheimnisvolle Goldkristalle

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Brent Shannon hat das Tagebuch des verstorbenen Goldsuchers Neville geerbt. Dort ist ein Ort verzeichnet, an dem es Gold in seiner äußerst seltenen und wertvollen kristallinen Form geben soll. Gemeinsam mit seinem Sohn Cayden macht er sich auf die Suche. Die "Wanderers" werden unterdessen von einem mysteriösen Besucher behelligt. Ist ihr Gold noch sicher?

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