Umzug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 15: Umzug mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Jacqui und Andrew sind unterwegs zu einem alten Fluss. Als der Motor streikt, gehen sie zu Fuß weiter. Der Weg ist weit, die Sonne brennt und Jacqui erleidet einen Schwächeanfall. Macht sich die riskante Suche bezahlt? Nach einer schlechten Saison mussten die Desert Diggers Mel und Alex ihr gesamtes Geld in einen neuen Lader stecken.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.