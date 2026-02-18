Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 14: Diesel-Diebe
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Levi erhält einen Anruf eines potenziellen Käufers. Doch der legt ein Zeitfenster vor, das kaum einzuhalten ist. Die "Wanderers" sollen innerhalb von fünf Tagen sechs Unzen Gold auftreiben. Paul, Shannon und Eboni haben währenddessen mit Problemen zu kämpfen - irgendjemand hat ihnen über Nacht den Sprit aus dem Bagger gezapft.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.