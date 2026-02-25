Gute Erde = viel KohleJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 17: Gute Erde = viel Kohle
45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Jacqui und Andrew sind diesmal mit dem Buggy unterwegs, um in unerforschtes Gebiet vorzudringen. Doch das Gefährt bleibt gleich im Sand stecken. Für Shane und Russell beginnt die letzte Woche. Zu ihrem Saison-Ziel fehlt noch einiges. Da erzählt ihnen die Goldsucherin Dee von einem vielversprechenden Spot, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.