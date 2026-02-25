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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Gute Erde = viel Kohle

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 17vom 25.02.2026
Gute Erde = viel Kohle

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 17: Gute Erde = viel Kohle

45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Jacqui und Andrew sind diesmal mit dem Buggy unterwegs, um in unerforschtes Gebiet vorzudringen. Doch das Gefährt bleibt gleich im Sand stecken. Für Shane und Russell beginnt die letzte Woche. Zu ihrem Saison-Ziel fehlt noch einiges. Da erzählt ihnen die Goldsucherin Dee von einem vielversprechenden Spot, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg.

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