Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Autofocus

Autofocus: Komplex gedacht - einfach zu fahren

ORF2Staffel 1Folge 72vom 04.03.2026
Autofocus: Komplex gedacht - einfach zu fahren

Autofocus: Komplex gedacht - einfach zu fahrenJetzt kostenlos streamen

Autofocus

Folge 72: Autofocus: Komplex gedacht - einfach zu fahren

6 Min.Folge vom 04.03.2026

Moderne Elektrofahrzeuge verbinden hohe technische Komplexität mit überraschender Einfachheit im Alltag. Weniger mechanische Bauteile, steigende Effizienz und kontinuierlich sinkende Batteriekosten verändern Entwicklung und Nutzung gleichermaßen. Gleichzeitig wächst die Modellvielfalt, von der Premiumklasse bis hin zur Anforderung an ausreichendes Volumen. Elektromobilität wird damit nicht nur leistungsfähiger, sondern für jeden nutzbar und zunehmend selbstverständlicher im täglichen Straßenverkehr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Autofocus
ORF2
Autofocus

Autofocus

Alle 1 Staffeln und Folgen