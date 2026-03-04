Autofocus: Komplex gedacht - einfach zu fahrenJetzt kostenlos streamen
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Folge 72: Autofocus: Komplex gedacht - einfach zu fahren
6 Min.Folge vom 04.03.2026
Moderne Elektrofahrzeuge verbinden hohe technische Komplexität mit überraschender Einfachheit im Alltag. Weniger mechanische Bauteile, steigende Effizienz und kontinuierlich sinkende Batteriekosten verändern Entwicklung und Nutzung gleichermaßen. Gleichzeitig wächst die Modellvielfalt, von der Premiumklasse bis hin zur Anforderung an ausreichendes Volumen. Elektromobilität wird damit nicht nur leistungsfähiger, sondern für jeden nutzbar und zunehmend selbstverständlicher im täglichen Straßenverkehr.
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