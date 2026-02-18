Autofocus: Realität AlltagJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 70: Autofocus: Realität Alltag
6 Min.Folge vom 18.02.2026
Mobilität wird heute am Alltag gemessen: kurze Wege, lange Tage, wechselnde Bedingungen. Fahrzeuge müssen nicht auffallen, sondern zuverlässig funktionieren. Technische Features wie Reichweite, Laden oder Assistenzsysteme gelten mittlerweile als Standard. Entscheidend ist, was im täglichen Gebrauch tatsächlich funktioniert. Nutzung, Umfeld und Infrastruktur entscheiden über die passende Antriebsform – Mobilität richtet sich zunehmend am Bedarf, nicht an den Möglichkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Autofocus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0