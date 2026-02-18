Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Autofocus

Autofocus: Realität Alltag

ORF2Staffel 1Folge 70vom 18.02.2026
Autofocus: Realität Alltag

Autofocus: Realität AlltagJetzt kostenlos streamen

Autofocus

Folge 70: Autofocus: Realität Alltag

6 Min.Folge vom 18.02.2026

Mobilität wird heute am Alltag gemessen: kurze Wege, lange Tage, wechselnde Bedingungen. Fahrzeuge müssen nicht auffallen, sondern zuverlässig funktionieren. Technische Features wie Reichweite, Laden oder Assistenzsysteme gelten mittlerweile als Standard. Entscheidend ist, was im täglichen Gebrauch tatsächlich funktioniert. Nutzung, Umfeld und Infrastruktur entscheiden über die passende Antriebsform – Mobilität richtet sich zunehmend am Bedarf, nicht an den Möglichkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Autofocus
ORF2
Autofocus

Autofocus

Alle 1 Staffeln und Folgen