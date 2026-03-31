Autofocus: Von der Rennstrecke auf die StraßeJetzt kostenlos streamen
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Folge 75: Autofocus: Von der Rennstrecke auf die Straße
6 Min.Folge vom 31.03.2026
Motorsport-Technik finden seit Jahren ihren Weg in Serienautos. Entwicklungen für extreme Bedingungen verbessern Bremsen, Fahrwerke und Antriebe. Hybrid-, Elektro- und Verbrennungskonzepte zeigen unterschiedliche Wege des Techniktransfers. So treibt der Motorsport die Weiterentwicklung moderner Mobilität maßgeblich voran.
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