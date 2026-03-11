Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2 Staffel 1 Folge 73 vom 11.03.2026
6 Min.Folge vom 11.03.2026

Elektromobilität verändert das Auto grundlegend. Neue Antriebe ermöglichen völlig andere Proportionen, mehr Raum im Innenraum und frische Designideen. Doch im Zentrum steht die Batterie: Sie entscheidet über Reichweite, Effizienz und Lebensdauer. Elektrifizierung ist mehr als nur ein neuer Motor – sie eröffnet neue Fahrzeugkonzepte und prägt die Mobilität von morgen. Wie viel Zukunft steckt schon heute im Elektroauto? Bildquelle: ORF

