Autofocus
Folge 73: Autofocus: Chance Elektro
6 Min.Folge vom 11.03.2026
Elektromobilität verändert das Auto grundlegend. Neue Antriebe ermöglichen völlig andere Proportionen, mehr Raum im Innenraum und frische Designideen. Doch im Zentrum steht die Batterie: Sie entscheidet über Reichweite, Effizienz und Lebensdauer. Elektrifizierung ist mehr als nur ein neuer Motor – sie eröffnet neue Fahrzeugkonzepte und prägt die Mobilität von morgen. Wie viel Zukunft steckt schon heute im Elektroauto? Bildquelle: ORF
