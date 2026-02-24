Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 71vom 24.02.2026
6 Min.Folge vom 24.02.2026

Mobilität folgt heute nicht mehr einer einheitlichen Linie. Elektrische, hybride und kombinierte Antriebskonzepte bestehen nebeneinander - nicht als Gegensätze, sondern als Antworten auf unterschiedliche Alltagsanforderungen. Auffällig ist dabei ein klarer Trend: Vor allem Vollhybridmodelle kommen vermehrt auf den Markt und erweitern das Angebot spürbar. Sie sind nicht frei von Kritik, können jedoch bei angepasster Fahrweise eine hohe Effizienz erreichen. Entscheidend bleibt die Alltagstauglichkeit. Mobilität wird damit nicht einheitlicher - sondern differenzierter.

ORF2
