Autofocus: Die emotionale Seite der ElektromobilitätJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 74: Autofocus: Die emotionale Seite der Elektromobilität
6 Min.Folge vom 17.03.2026
Effizienz trifft Emotion: Elektroautos überzeugen zwar technisch, selten jedoch emotional. "Autofocus" untersucht mit einer Verkehrspsychologin und einem Motorjournalisten, wie Design, Fahrerlebnis und Wahrnehmung Gefühle wecken. Denn beim Kauf zählen Emotionen oft mehr als Reichweite oder technische Daten.
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