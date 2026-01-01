Club der magischen Dinge
1 StaffelAb 0
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Club der magischen Dinge
Als die 16-jährige Kyra beim Joggen aus Versehen in einen Streit zwischen zwei Wesen aus einer anderen Welt gerät, ändert sich ihr Leben schlagartig. Ehe sie sich versieht, taucht sie ein in das faszinierende Paralleluniversum der Feen und Elfen und wird bald selbst ein wichtiger Teil davon. Als eine unerwartete Bedrohung auftaucht, muss Kyra mit den magischen Wesen an einem Strang ziehen. Denn nur ein solidarischer Kraftakt kann die Welt der Menschen und jene der Feen und Elfen vor dem drohenden Untergang retten.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids
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